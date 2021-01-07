貿發局料香港今年出口增長5%　惟企業利潤未見增加

貿發局研究總監關家明出席香港總商會的網上論壇時指，去年年初因爆發新冠肺炎疫情，令生產及尋找買家方面困難重重，導致需求疲弱，自第2季起，商家推出網上會議及展覽等，令下半年的出口回復常態。

不過他指出，明年增長主要受基數效應帶動，全球需求依然疲弱。他預測，去年香港出口跌幅收窄至3%，隨着下半年供應鏈恢復，今年有望回復增長5%。

現時出口貨值仍未回復至2018年高峰，調查發現，不少企業在上季要透過減價增加訂單量，作為縮減業務前的最後手段，儘管預測今年出口貨量好轉，但並不表示企業今年的利潤會有增長。

關提到，去年首11個月香港出口主要受內地市場推動，對中國商品出口按年升3.9%。期內對美國出口大跌逾16%；對歐盟及日本則跌逾10%。

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