內地紡織面料服務平台百布融資1.1億美元　將與利豐合作

普洛斯於2020年完成對本港老牌進出口貿易企業利豐的私有化。本輪融資後，百布將加大與普洛斯及利豐等在紡織面料數碼化供應鏈、服裝智能智造、外貿服裝品牌、物流及供應鏈金融等領域的深度戰略合作。雙方將充分協同，發揮彼此優勢，數碼化重構紡織服裝產業鏈，建立紡織服裝產業縱向一體化互聯網大平台。

百布的母企為致景科技，綜合運用產業互聯網方式，探索多種行業賦能手段，建立紡織服裝縱向一體化的數碼化綜合服務平台。其中百布平台從流通環節切入，連接下游中小服裝製造廠，搭建布料電商平台，並積累布料現貨和期貨資源。

百布創始人兼行政總裁趙振洪表示，本輪融資後，百布將進一步加大與普洛斯和利豐的全球供應鏈與物流生態企業的戰略合作，亦會加快擴張業務版圖，從中國內地業務，快速發展為全球化業務。

華興資本投資銀行事業部董事總經理、產業互聯網領域負責人徐錕指，中國紡織服裝領域具數萬億級市場空間，而且市場較為分散。百布通過對產業鏈多個核心環節的智能化和數碼化改革，已建構數百億規模的紡織面料數碼化生產和流通體系。

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