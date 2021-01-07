傳快手最快下周進行港交所聆訊　農曆年前上市

快手採用同股不同權(WVR)架構上市，若事成，將成為本港第三隻第一上市的WVR股。該公司主要通過銷售虛擬物品，提供多種形式的網上營銷服務，以及收取電商銷售佣金進行變現。上市前投資者陣容強大，騰訊持股21.567%，五源資本(前稱晨興資本)則以持股16.657%為第二大股東，新加坡國有投資公司淡馬錫(Temasek)持有0.865%股份。

據初步招股文件，截至2020年6月底止上半年，快手中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶(DAU)及平均月活躍用戶(MAU)分別為3.02億及7.76億，每位日活躍用戶日均使用時長逾85分鐘，商品交易總額達1,096億元人民幣(下同)。

今年上半年，在可轉換可贖回優先股公允價值變動拖累下，虧損擴大至680.91億元，2019年同期蝕2.68億元。若撇除有關變動值影響，經調整虧損63.48億元，2019年則錄利潤12.34億元。期內，收入253.2億元，按年上升48.26%。

是次集資所得將用於增強生態系統；加強研發及技術能力；選擇性收購或投資，以及營運資金及一般企業用途。

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