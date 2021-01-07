歐股開市上漲　Bayer涉足新冠疫苗飆3%

美國國會發生動亂，但民主黨預計能控制參眾兩院，歐股早市上揚，英股報6,874點，升0.48%；德股報13,922點，升0.22%；法股報5,637點，升0.12%。

英國瑞安航空(Ryanair)跌1%，將2021年乘客量預測下調至低於3,000萬人，並減少1月航班數目，以反映英國封城的影響。

德國生物醫藥公司CureVac據報道已經同意與製藥廠拜耳(Bayer)進行聯盟，CureVac在其試驗的新冠疫苗上，試圖在分銷上尋求全球性的支援，拜耳股價升3.79%。

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