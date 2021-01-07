道指期貨升逾百點 金價高見1927美元
2021年01月07日 16:08
東網電視更多新聞短片
美匯指數跌回升至89.5；港匯處7.7529；離岸人民幣(CNH)報6.4413；美元兌日圓升上103.34；歐元企1.2315；英鎊見1.3575。金價高見1,927美元。油價做好，布油處54.75美元，紐油企51.13美元。道指期貨升126點。
●市後關注點
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國11月貿赤
-23:00 美國12月非製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報27,548點，跌143點或0.52%。國企指數收報10,796點，跌103點或0.95%；科技指數挫208點或2.42%，收報8,400點，主板成交2,278億港元。美國官員擬將阿里巴巴及騰訊列入投資黑名單，兩股全日急挫3.91%及4.69%。小米集團連日回吐，再跌5.6%；京東集團跌3.8%；美團跌0.64%。https://bit.ly/3nmhLIy
-紐交所再下令退市，3大內地電訊股急挫。
●內地滬深3大指數全線高收，聯通跌2.5%。https://bit.ly/3bfDO17
●澳洲去年11月經季節性調整出口額升幅收窄至3%。
●美國大型企業組織敦促政府免除特朗普總統職務。
●疫情衝擊！去年流入新興市場資金按年減少13%。
●美元貶值路尚有多遠？關鍵係... https://bit.ly/3hRSfJS
●佗衰家！美元弱勢為各國經濟復甦帶來隱憂。
●股神巴菲特老貓燒鬚？12隻股票持倉帳面蝕逾800億元...
●消費者受惠？Impossible Foods人造肉產品再減價15%。
●新冠肺炎痛擊日本經濟！被解僱人數突破8萬大關。
●泡沫白熱化！全球虛擬貨幣總市值突破1萬億美元。
●內媒報道李小加加盟「香港數字資產交易所」，惟文章已下架。
●渣打料人民幣過度升值有害，監管機構愈趨警惕。
●深圳將推出首部數據領域綜合性地方立法。
●傳瑞幸咖啡內鬥，高層聯署要求罷免董事長。
●2020年外資逾萬億元流入人幣債券，已連續25個月增持。
●駿隆：去年強積金人均賺2.6萬元，料今年回報達8%。
●香港去年11月私宅落成量4,392伙，創近兩年新高。
●政府經濟顧問歐錫熊：港出口有望受惠內地經濟復甦。
●啟德新盤MONACO示範單位首度曝光！
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020