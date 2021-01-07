道指期貨升逾百點　金價高見1927美元

美匯指數跌回升至89.5；港匯處7.7529；離岸人民幣(CNH)報6.4413；美元兌日圓升上103.34；歐元企1.2315；英鎊見1.3575。金價高見1,927美元。油價做好，布油處54.75美元，紐油企51.13美元。道指期貨升126點。

●市後關注點

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國11月貿赤

-23:00 美國12月非製造業採購經理指數(PMI)

-紐交所再下令退市，3大內地電訊股急挫。

●澳洲去年11月經季節性調整出口額升幅收窄至3%。

●美國大型企業組織敦促政府免除特朗普總統職務。

●疫情衝擊！去年流入新興市場資金按年減少13%。

●佗衰家！美元弱勢為各國經濟復甦帶來隱憂。

●股神巴菲特老貓燒鬚？12隻股票持倉帳面蝕逾800億元...

●消費者受惠？Impossible Foods人造肉產品再減價15%。

●新冠肺炎痛擊日本經濟！被解僱人數突破8萬大關。

●泡沫白熱化！全球虛擬貨幣總市值突破1萬億美元。

●內媒報道李小加加盟「香港數字資產交易所」，惟文章已下架。

●渣打料人民幣過度升值有害，監管機構愈趨警惕。

●深圳將推出首部數據領域綜合性地方立法。

●傳瑞幸咖啡內鬥，高層聯署要求罷免董事長。

●2020年外資逾萬億元流入人幣債券，已連續25個月增持。

●駿隆：去年強積金人均賺2.6萬元，料今年回報達8%。

●香港去年11月私宅落成量4,392伙，創近兩年新高。

●政府經濟顧問歐錫熊：港出口有望受惠內地經濟復甦。

●啟德新盤MONACO示範單位首度曝光！

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