應對新規！傳螞蟻擬將部分小貸公司業務轉至消費金融企業

外電引述知情人士透露，螞蟻集團正考慮將部分消費信貸資產從旗下小貸公司轉至消費金融公司，以應對符合新規的壓力。據稱，上述僅屬初步計劃，可能會根據監管部門的反饋意見再進行調整。

知情人士表示，螞蟻集團正在對旗下消費信貸業務進行調整，計劃將目前註冊在重慶的兩家網絡小貸公司的部分業務，逐步轉至籌建中的消費金融公司，以便在內地全國範圍開展業務。

知情人士又稱，上述調整是由於兩家小貸公司跨省經營，暫未獲得監管部門批准兼且具有不確定性，同時也為了減輕大幅增加補充資本的壓力。

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