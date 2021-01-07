【產經直播】阿里及騰訊捱沽點算？
2021年01月07日 16:33
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恒指6連升後終於回吐，周四(7日)反覆下挫，恒生科技指數更跑輸，皆因有消息指，美國官員考慮禁止國民投資阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，連累ATMXJ其他成員包括京東集團(09618)及小米集團(01810)等，均要下跌。政策落實機會大不大？相關龍頭科技股可趁低吸納還是先觀望？
美國民主黨贏得佐治亞州兩個參議院席位，意味可重奪參議院控制權，拜登上場後可望掃除執政障礙，大力支持發展清潔能源，隔晚美股多隻新能源股爆升，本港上市的光伏股周四亦反彈，到底值唔值博？
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