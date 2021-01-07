【產經直播】阿里及騰訊捱沽點算？

2021年01月07日 16:33
  • 東網電視
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    恒指6連升後終於回吐，周四(7日)反覆下挫，恒生科技指數更跑輸，皆因有消息指，美國官員考慮禁止國民投資阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，連累ATMXJ其他成員包括京東集團(09618)及小米集團(01810)等，均要下跌。政策落實機會大不大？相關龍頭科技股可趁低吸納還是先觀望？
    美國民主黨贏得佐治亞州兩個參議院席位，意味可重奪參議院控制權，拜登上場後可望掃除執政障礙，大力支持發展清潔能源，隔晚美股多隻新能源股爆升，本港上市的光伏股周四亦反彈，到底值唔值博？
    紐交所朝令夕改，最新再表示會將三大中資電訊商從主板除牌，中國電信(00728)、中國移動(00941)及中國聯通(00762)急挫，相關股份受政治因素困擾，是否不宜沾手？
    資金轉投金融股，滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)及友邦保險(01211)飆升，係時候留意傳統股？
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