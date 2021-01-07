新股達豐設備傳以中間價1.73元定價
2021年01月07日 16:48
東網電視更多新聞短片
將於下周三(13日)掛牌的內地塔式起重機(俗稱天秤)服務供應商達豐設備(02153)，市場消息指，其計劃以招股價中間價1.73元定價。
該公司招股價介乎1.5元至1.96元，是次發售約3.72億股，當中8,100萬股為舊股。以定價計，即股東套現約1.4億元，公司集資5.04億元。富強金融資本為獨家保薦人。
集資所得將用於購買天秤；購買揚州維修中心的設備及進行基礎工程；招聘更多具備特殊技能的人才；償還部分銀行借款；營運資金及作一般企業用途。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020