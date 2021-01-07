富邦香港：港股年底有望重上30000點

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，今年中美貿易戰降溫空間較大，利好港股市場，預計港股短期在27,000至28,000點徘徊，年終有望重上30,000點。

他預計，港股中新舊經濟股會輪流炒作。由於上半年新經濟股將受惠於疫情不明朗持續，惟下半年待疫情因素減退後，舊經濟股則會受惠。至於環球股市，他認為，美國大選結果或令部分資金分流至新興市場，其中歐亞市場比較看好。

恒指公司早前有意變動成分股組成，包括將成分股數目由目前52家增加到65至80家。對此，他認為，香港經濟變化太快，相信改革後將更能多元化反映香港經濟實情，笑指增加至「100家都接受到」。

外匯方面，他認為，聯儲局量寬步伐暫時難以減慢，料會維持每月買債規模1,200億美元至年底，甚至有機會加碼。他預計，美匯指數年底或見85水平，惟短期不會直線急挫。

人民幣近期升勢強勁，他指，拜登上場後中美緊張關係放緩，中美2.5厘的息差不斷擴大，中國貿易盈利早前達到740億美元的歷史高位，加上資金流入中國國債及A股，支持人民幣年底升至6.3水平。

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