滙豐調整基層員工花紅上限 傳削約22%
2021年01月07日 17:19
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滙豐控股(00005)2020年中重啟3.5萬人的裁員計劃，據了解，該行今日(7日)向職級6至8的基層員工發出內部通知，指因應去年外圍環境對業務及集團業績造成重大影響，劃一下調2020年度的花紅分發上限22%。
據悉，滙豐今次調整影響環球相關職級的員工，而非只影響香港員工。至於為何向基層員工「下手」，據指相關職員的花紅計算方式較為直接及透明，而其他職級員工的花紅計算有多重考慮因素，會以每個的不同個案情況作考慮。
滙豐發言人回覆《東網》時表示，2020年外在環境充滿挑戰，集團的業績亦因而受到影響。集團去年第3季列帳基準除稅後利潤減少62%，經調整除稅前利潤減少44%。
發言人指，有見及此，集團會調整6至8職級員工的2020年制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在這困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升，又指非常感謝同事的諒解。
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