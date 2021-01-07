別望美股股災？未來10年升勢令人吃驚

外國傳媒報道，華爾街著名分析師、策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人Tom Lee認為，美股未處於泡沫狀態，未來10年表現將令人吃驚地好，原因是自2008年以來，94%散戶把資金投入債券市場，而非股市。

他指出，自2008年以來，市場有3.1萬億美元的散戶資金流入，但其中僅1,830億美元流入股市，佔比僅6%，在過去3年，儘管標指飆近7成，但流入美股的資金其實一直很少。相反，自2008年以來，投資者向債券ETF投入9,360億美元，向債券共同基金投入1.9萬億美元，向股市ETF投入2萬億美元，同時從股票共同基金中撤出1.9萬億美元，「再次強調，我看不出這意味着股市即將見頂」。

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