恒地啟德沐泰街7號項目第2期申請預售 涉301伙
2021年01月07日 17:32
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發展商繼續部署推盤，地政總署資料顯示，2020年12月錄得1個住宅項目申請預售文件，為恒基地產(00012)啟德沐泰街7號項目第2期，涉及單位約301伙。
期內有3個項目獲批預售樓花同意書，合共1,610伙，包括恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列第3期帝御‧嵐天，伙數為557伙，南豐集團將軍澳日出康城LP10佔893伙，餘下一個為信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，提供160伙。
截至上月底，合共有22個項目待批預售樓花同意書，涉及單位11,446伙，較2019年底時的6,262伙，大增82.8%。
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