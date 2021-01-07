預期之年度虧損主要歸因集團各工業園所在的國家為遏止新冠病毒爆發大流行所採取的公共衛生措施，導致2020年上半年的生產計劃整體上出現了延誤；由於疫情爆發，客戶的業務活動以及新產品開發活動普遍放緩；因疫情爆發導致的各種額外成本的增加；政府補助的減少；及集團所錄得應佔主營小額貸款業務的聯營公司之虧損。

但集團預期本年度的虧損將收窄，主要歸因於中國有效控制疫情使集團在中國的各工業園區的訂單接收量自第三季度開始迅速恢復；及集團持續努力與現有及新客戶建立牢固的聯繫，在2020年下半年為集團帶來強勁的業務勢頭，部份抵銷了2020年上半年的負面影響。

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