藍色浪潮引發股市暴升　之後唯一拖冧市因素會係...

外國傳媒報道，由民主黨掌握參眾兩院的「藍色浪潮」，有利候任總統拜登推行優先政策，美國將迎接更多財政支出，有利經濟復甦並推升通脹。

展望後市，Evercore投資組合策略研究部門主管 Dennsi DeBusschere說，之後真正導致股市重挫的因素會是疫苗有效性疑慮，以及疫苗分發不彰，導致施打進度嚴重落後。

事實上，美國原先設定2020年底前為2,000萬人施打疫苗，但實際接種的人數不到260萬人，僅略高於目標人數的1/10。

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