【一手盤攻略】啟德MONACO　投資潛力有幾勁？

啟德作為九龍區的中心，配合政府起動九龍東計劃，銳意將啟德發展區打造成CBD2，商業樓面228萬平方米，提供約9.9萬就業職位，前景無可限量。由會德豐地產發展的MONACO Development，坐落都市核心位置，分兩期發展，共提供647伙；其中第一期MONACO與歐洲小島的摩納哥的英文相同，佔整個發展項目當中的399伙，戶型介乎開放式至3房不等，另外還包括1伙四房連雙套房設計的天際特色戶，項目實用面積由280至1394方呎不等。

中原地產副區域營業經理陳智欣表示，啟德發展區涵蓋觀塘海濱、九龍城及土瓜灣一帶，提供大約4.9萬伙供應，加上配合政府的發展計劃，未來成為九龍區的中心，於2015年搬進來的工業貿易大樓，及未來即將進駐的稅務大樓，都會大大帶動區內人流，屆時將會變成一個集住宅、商業、運動設施、生活配套於一身的地標式發展區域。

MONACO毗鄰港鐵啟德站，瞬間直達金鐘、中環等主要商貿區，而且周邊消閒配套完善，有MIKIKI等照顧居民日常生活所需，即使前往九龍灣大型商場德福廣場及mega BOX亦只需10分鐘。至於興建當中的啟德車站廣場及啟德體育園，日後將會為該區居民提供更多元化的休憩娛樂體驗，想知道更多項目資訊，立刻收看影片！