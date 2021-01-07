【新盤追擊】潛力地段優質新盤　MONACO登場

香港鐵路骨幹之一的屯馬綫一期，經過多年精心籌備，終於在2020年2月啟用，未來當第二期通車後，啟德居民只需要約15分鐘，便可直達金鐘商貿區，節省出行時間之餘，亦有助匯聚人流。

據美聯物業高級區域經理歐仲為所講，啟德綜合發展區作為第二個商業核心區，其商業及零售樓面逾2,000萬方呎，其中包括甲級寫字樓及購物商場等，加上多個政府部門將落戶啟德，亦有助吸引專才遷入。2020年初至今，啟德物業的呎價已有一成升幅，相信隨著啟德發展愈趨成熟，物業價值將進一步推高。

MONACO位處啟德，日常生活當然十分便利。目前購物可到鄰近的大型商場Mikiki；如果想強身健體，未來更可以前往全港最大的體育公園啟德體育園；另外，交通選擇更是多元化，除港鐵以外，附近還有巴士、小巴，駕車的住戶甚至可期待即將落成的中九龍幹線；可想而知，住在優質地段，生活中一半以上的煩惱事情均可輕鬆解決！

--------------------------

了解 Monaco 最新價單、銷售安排、成交紀錄冊，查詢或入票：