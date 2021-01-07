內地消費者協會倡監管科企算法應用

中國消費者協會召開網絡消費領域算法規制與消費者保護座談會，建議加強算法應用的有效規制。該協會指，近年互聯網平台經濟快速發展，網絡購物、交通出行、旅遊住宿、訂餐外賣、網絡遊戲等生活消費領域都出現大型平台企業。這些平台通過大數據、人工智能等手段為消費者提供更豐富的產品或服務，但同時也存在一些侵害消費者權益行為，引起社會廣泛關注。

問題背後的核心，是互聯網平台對算法技術的應用，並歸納出6大算法技術，分別是推薦算法、價格算法、評價算法、排名算法及流量算法等。以價格算法為例，有些經營者利用算法進行價格歧視，包括對新舊用戶制定不同價格，會員用戶反而比普通用戶價格更貴；對不同地區的消費者制定不同價格；多次瀏覽頁面的用戶可能面臨價格上漲；利用繁複促銷規則和算法，實行價格混淆設置，吸引計算真實價格困難的消費者。

對於算法應用，該協會冀各行業組織加強引領及督導，促使網絡經營者合理合規地應用算法，以加強算法應用的有效規制，如加強機構設立和立法規制。在個人信息保護法、反壟斷法、反不正當競爭法、價格法等相關法律中，建議增加算法應用的相關規定。

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