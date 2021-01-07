中國聯通：對紐交所多次推翻自身决定感失望

紐約證交所獲告知全國證券結算公司將就直至2021年1月8日執行的美國存託證券交易進行結算，因此紐約證交所將於2021年1月11日上午4:00暫停美國存託證券的買賣。紐約證交所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對紐約證交所監管部門職員的決定提出之任何上訴在內的所有適用程序後，將美國存託證券下市。

集團表示，自2000年上市以來，公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司對紐約證交所多次推翻其自身决定的情况感到失望，這損害了公司及其股東的利益。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020