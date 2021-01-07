小心糧食危機！聯合國食品價格指數創3年新高

外國傳媒報道，聯合國糧食及農業組織周四(7日)發布全球糧食價格概況。統計數據顯示，小麥、玉米、高粱和稻米價格持續上升，導致去年12月世界食品價格連續第7個月上漲，2020年的食品價格指數創下3年新高。

受到疫情及天災影響，去年糧食價格明顯上揚，組織統計指出，由於市場對北美、南美及俄羅斯的農作物前景的擔憂，小麥、玉米、高粱和稻米去年12月價格全部上漲。

若以年度數據觀察，2020年稻米出口價格比2019年高出8.6%，玉米和小麥的出口價格分別高出7.6%和5.6%。

植物油價格則繼續保持強勁漲勢，價格在11月份飆升14%後，12月份上漲4.7%，創下歷史紀錄。2020年一整年，植物油指數比2019年上漲了19.1%。糧農組織解釋，由於棕櫚油生產國供應緊張，印尼出口關稅大幅上調。

肉類價格指數則在去年12月上升1.7%，主要是中東東部主要生產國銷售較高，以及歐洲爆發禽流感，惟全年肉類價格指數仍比2019年低了4.5%。

組織表示，去年12月世界食品價格月均107.5，2020年平均為97.9，創3年新高，比2019年增長3.1%。

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