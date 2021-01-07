【新盤追擊】中半山豪宅氣派 21 BORRETT ROAD展億元身價

21 BORRETT ROAD原址前身是高級公務員宿舍，發展商在2011年中以逾116億元投得，能夠躋身百億地王之列，皆因是中半山最優質的地段。樓盤依山而建，被翠綠山巒環抱，坐擁中環甲級商廈及維港無敵景觀，最重要是處於霧線以下的山腰位置，每年受濃霧籠罩的日子比山頂少得多，亦都沒那麼潮濕，住得更為舒適。

項目分兩期發展，由5座物業組成，提供181伙分層單位，其中第一期率先推售，涉及115伙，間隔以四、五房為主，實用面積介乎2075至3378方呎。

物以罕為貴，如21 BORRETT ROAD的新供應少之又少。美聯物業高級區域營業基事莊樹勤指，中半山過去20年就只有兩個新盤，合共僅150伙供應，包括2003年的富滙豪庭，以及2012年的君珀。

21 BORRETT ROAD矜貴之處，亦在於其配套，毗鄰中環核心商業區，例如前往國際金融中心IFC，只是十餘分鐘車程，節省不少寶貴時間。另外亦有公共交通工具選擇，樓盤樓下便有9號小巴直達中環交易廣場，接駁港鐵香港站，穿梭港九新界話咁易。

半山居住環境寫意，21 BORRETT ROAD就近有寶雲道花園以及寶雲道健身徑，住戶只要步行十餘分鐘即達，隨時可舒展筋骨。想有更多選擇，還可以到山腳的香港公園及香港動植物公園，是一家大小遊玩好地方，車程亦只是5分鐘內。吃喝玩樂更精彩，往山頂走便有凌霄閣等著名景點，往山下走便有多個大型購物商場，包括金鐘太古廣場、中環置地廣場及IFC Mall等；中上環蘇豪區更近在咫尺，有各式酒吧及餐廳。

家長最關心子女校網，單在波老道就已經有兩所國際學校，包括猶太教國際小學以及正在原址重建的英基港島中學。按地域劃分，樓盤屬於小學11校網，被喻為本港四大名校網之一；中學校網則屬中西區，同樣有多間「爭崩頭」的中學。