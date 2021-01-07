中國上月外匯儲備升至3.21萬億美元

中國國家外匯管理局公告，中國去年12月外匯儲備32,165.2億美元，按月升380億美元或1.2%，高於預期的32,000億美元。

外匯管理局副局長及新聞發言人王春英表示，去年12月中國外匯市場運行總體穩定，市場交易理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策等影響，美匯指數下跌，非美元貨幣及主要國家資產價格均有上漲。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，加上資產價格上漲等因素共同作用，當月外匯儲備規模上升。

王續稱，未來疫情衝擊導致的衍生風險不容忽視，國際金融市場仍存在較多不確定因素。但中國外匯市場有條件繼續保持平穩、均衡運行，外匯儲備規模也將總體穩定。

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