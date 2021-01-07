小心！英4千家金融機構瀕破產

外國傳媒報道，英國金融行為監管局(FCA)警告，受疫情波及，國內約有4,000家金融機構正處於崩潰邊緣。

為檢視對疫情的防禦能力，FCA針對英國2.3萬家金融公司進行調查後發現，截至去年10月底，有4,000家金融公司的財務彈性較低，而且面臨高度破產風險，多半為中小型企業，且當中約30%公司可能在破產時帶來損害。

值得留意的是，FCA調查並未涵蓋英格蘭銀行附屬審慎監理局(PRA)監管的1,500家大型金融公司。

FCA消費者與競爭執行總監Sheldon Mills說：「我們的職責不是防止公司倒閉，透過盡早了解企業潛在財務困境，得以幫助我們更快速進行干預，繼而做到管理風險並保護消費者。」

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