土瓜灣工廈擬重建201伙住宅　規劃署不反對

發展商就旗下舊工廈尋求轉型，其中土瓜灣上鄉道21至31號工業大廈，去年向城市規劃委員會申請重建為單幢式住宅，提供201個單位，規劃署不予反對，明日(8日)有機會獲通過。

資料顯示，上述地盤佔地約9,100方呎，現為3幢落成於1956年的工業樓宇，申請人提出以9倍地積比率，興建1幢30層高商住物業，總樓面約81,902方呎，住宅面積佔約68,252方呎。

至於馬頭角木廠街9至17號、宋皇臺道90、92及100號，現為華大工業大廈等工廈物業，早前亦提出分兩期發展綜合住宅項目。其中木廠街9號作第1期地盤，擬建1幢8層高安老院舍，相關面積約49,946方呎，提供304個床位。

至於木廠街及宋皇臺道部分，為第2期發展，計劃興建3幢28層商住物業，總樓面約703,769方呎，提供567個單位。

不過，規劃署並不支持該方案，認為申請不符合作為綜合發展區的規劃意向，未能證明不會對該地帶的全面性構成不良影響。

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