禹洲集團上月合約銷售額63億人幣
2021年01月07日 19:18
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禹洲集團(01628)公布，2020年12月合約銷售金額63.53億元人民幣(下同)；銷售面積為248,196平方米；平均銷售價格為每平方米25,595元。
2020年全年，集團實現累計銷售金額1,049.67億元，完成全年目標105%；累計銷售面積為6,264,616平方米；平均銷售價格為每平方米16,756元。
另外，截至2020年12月31日，集團累計的認購未簽約金額約11.88億元。
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