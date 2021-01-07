金沙中國主席艾德森因病休假

因此，現年65歲的金沙中國母公司拉斯維加斯金沙集團之總裁Robert Glen Goldstein獲委任為代理主席、代理行政總裁及代理提名委員會主席，並獲調任為執行董事，同樣周四開始生效。

該公司同時公布，委任現年45歲的鄭君諾為執行董事，同樣周四開始生效。鄭氏2013年7月加盟，去年2月21日開始出任首席營運總裁。他曾經於歐資券商瑞銀任職14年，期間擔任過香港證券研究部門主管及中國證券研究部門主管，亦曾於2006至2013年負責該行的亞洲博彩證券研究。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020