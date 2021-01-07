中石化夥新能源企業建設光伏發電設施
2021年01月07日 19:33
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（中新社圖片）
中國石化(00386)於內地社交媒體表示，周四(7日)與協鑫集團、天合光能、隆基集團及中環電子召開新能源產業發展視頻對話會，未來將與4家企業圍繞新能源產業鏈，開展更寬領域、更深層次、更高水平的合作。集團「十四五」期間將積極推進氫能一體化業務有序開展。
集團指，未來與上述4家新能源企業充分發揮中國石化在氫能產業鏈上的優勢，合作建設大型集中式光伏發電、制氫、運氫、加氫設施，全力降低成本，實現協同發展；合作推進光伏、氫能等新能源項目在中國石化的落地，降低用能成本，實現共贏發展。
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