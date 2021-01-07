標普：中芯夠撐半年　之後睇美國政策

該機構之所以還未調整中芯的信貸評級，主要是相信該公司已儲夠關鍵設備和部件，半年內仍能正常運作。而且比起尖端製程研發進度受創、不能拉近與台積電等領先同業之間的技術差距，中芯目前最關鍵的風險是其收入主要來源——28納米或以上成熟製程業務，會否因公司被列入實體清單而無法擴充，因為中芯先進製程受打壓下，未來12至24個月的資本開支勢必大減，現金狀況會較好。

現階段標普的基本預測是中芯的美國供應商獲華府許可向其出售用於成熟製程的設備，否則就可能將該公司的信貸評級從投資級別當中最低的「BBB-」進一步下調，屆時中芯的債券就會變「垃圾級」。

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