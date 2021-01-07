小心！未來數月運輸成本飆　或累中國出口表現

外國傳媒報道，近期全球對中國商品的需求十分旺盛，以至於貨櫃出現短缺、運輸成本飆升，可能會在未來幾個月給中國的出口增長構成阻礙。

自從去年7月以來，中國的出口表現異常亮麗，主要是因為口罩、居家辦公設備等疫情相關商品銷售強勁。進口增幅則沒有以同樣的幅度增長，導致返回中國的貨櫃數量不足，難以重新裝貨後進行出口。

瑞穗金融集團駐香港固定收益分析師Serena Zhou表示，這現象推高了運輸成本，提高了中國商品在海外市場的價格，可能不利出口需求。貨櫃短缺可能影響了去年12月出口表現。隨着出口商考慮在2月初的農曆新年前加緊出貨，情況可能進一步惡化。

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