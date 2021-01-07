美掀「藍浪」顛覆投資策略　之後買乜好？

美國因為總統特朗普的支持者不忿他被拜登擊敗而陷於亂局，惟隨着國會確認拜登是下任總統，被踢走的特朗普亦承諾「有序交接」，以及拜登所屬的民主黨拿下參眾兩院控制權，成功翻起所謂的「藍色浪潮」，市場的目光已經放到更遠的顛覆式轉變，其中，去年表現差絕的能源股率先成為大贏家，科技股則光環褪色。

過去拜登曾提出未來幾年要豪擲兩萬億美元(約15.6萬億港元)推行清潔能源計劃，為可再生能源股提供支持，目前少了共和黨的阻力，相信更容易推進綠色能源政策。過去10年，能源一直是標指表現最差的板塊，惟今年首兩個交易日已勁升4.7%，連華爾街大行高盛也對太陽能前景轉而樂觀。

券商Wedbush的分析師Dan Ives表示，可再生能源產業另一個焦點是電動車，尤其考慮到拜登的競選承諾，電動車免稅額可能大增，還有其他刺激消費的舉措都可能推出，對相關板塊而言是利好。

相比之下，科技股獨憔悴，主要是民主黨一向關注大型科技公司的壟斷問題，市場憂慮有關巨企未來將受到更嚴厲監管。今年開局以來，蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜、Facebook等股價全部跑輸。券商Baird的科技股策略師Ted Mortonson指出，投資者已從之前「擔心錯過科技股升浪」轉為「害怕變大閘蟹」，因而開始轉往金融服務、工業、消費類、材料公司、綠色科技等股份。

值得留意的是，由於「藍浪」會令經濟政策較易推行，前景溫和向好，扯高了國債孳息率。就在周三，反映市場最低融資成本的10年期美國國債孳息率突破1厘，為去年3月以來首次，而且由於它也是通脹指標之一，因而惹來市場熱議，普遍認為短期內會升抵1.17至1.27厘，而日資的瑞穗銀行更認為可達1.5至2厘。一旦如此，對國際銀行股盈利有幫助，市場亦預計債市拋售潮可能僅剛開始。

基金公司DWS固定收益主管Gregory Staples認為，國債孳息率作為全球通貨再膨脹交易復甦及通脹預期上升的一部分，漲勢可望持續，因為美國聯儲局早就希望通脹抬頭，沒有理由立即干預。另一大型基金公司駿利亨德森的多元資產負責人Paul O'Connor也認同，民主黨大獲全勝應會推高市場對美國經濟增長的預期，對孳息的影響顯而易見。

另外，通貨再膨脹的另一受惠者乃商品。華爾街大行摩根士丹利的策略師Andrew Sheets稱，疫情高峰可能在本月底結束，建議銅比黃金更能代表全球經濟增長狀況。內地天風證券也認為，「藍浪」利好清潔能源類股份、油、銅、黃金等。日本野村證券的策略師高田將成稱，大宗商品交易顧問可能削減美債持倉，轉而增持石油期貨。

【澳元受惠「藍浪」 最樂觀兌6.34港元】

美國政局顯現「藍色浪潮」，在憧憬印鈔救市無極限下，美元近日瀉至2018年3月以來新低，歐元和日圓強勢畢現，前者6年來首次挑戰1.25水平，後者觸及9個月高位，交易員料下一目標可能是2016年的高位。澳元也水漲船高，近日亦升至2018年初水平。對於全球各地央行而言，美元貶值意味本國貨幣上升，恐導致出口受到威脅，對經濟復甦構成阻力。

DailyFX分析師Daniel Dubrovsky認為，澳元將受惠「藍色浪潮」，主因是拜登政府的政策有利能源，澳元目標先看78.35美仙的2016年高位，若突破，下個目標是80.66至81.36美仙，即澳元最多兌約6.34港元。

法國農業信貸銀行G10貨幣策略主管Valentin Marinov表示，每歐元兌1.25美元可能是歐央行「最後防線」，因若歐元持續突破此高估水平，將損害區內的海外競爭力。歐央行「出口術」可能會使歐元再次回落至1.25以下，尤其如果區內通脹繼續令人失望，甚至低於該行原先已屬悲觀的預測。日本政府官員最近亦對日圓強勢表示關注。

不過，美元弱勢恐難以扭轉。市場認為，疫苗面世將持續推動全球復甦，加上美國民主黨成功控制國會兩院，有助拜登政府推動更大規模的刺激經濟措施，不利美元走勢。富瑞環球外匯主管Brad Bechtel估計，未來數周歐元將升穿1.25美元；離岸人民幣亦會突破6.2兌每美元水平，即每百港元兌約79元人民幣。

渣打銀行全球G10外匯研究主管Steven Englander認為，在美國財政部和聯儲局祝福下，美國實質利率將人為地向下，因此美元弱勢持續。

事實上，各地央行對潛在貨幣戰已嚴陣以待！舉例來說，歐元去年9月曾升破1.2美元，迫使歐央行首席經濟師Philip Lane隨即「出口術」干預，到去年底歐元再升穿此水平，外界揣測官員可能短期內再出聲。

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