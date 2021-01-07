發展商爭相推盤　啟德再有全新項目

2021年新盤供應量龐大，發展商於年初已急不及待爭相推盤。啟德區內超過一年以來再有全新項目計劃開售，示範單位料周末起開放，而市區其他銷售中項目亦相繼加推單位吸客。

●會地今年售樓金額料破百億 啟德MONACO周五開價

發展商推盤態度轉趨積極。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下啟德MONACO示範單位周四(7日)率先安排傳媒預覽，最快周五(8日)公布首張價單，料本周六(9日)正式開放示範單位。

他指出，項目佔逾60%單位為兩房或以下間隔，暫錄查詢中，不少來自年輕家庭，亦有部分查詢三房戶。樓盤會所室內、外面積合共超過2.19萬方呎，提供兒童遊樂空間、24小時健身室及室內、外泳池等各式設施。

另外，他表示，集團今年計劃開售多個新盤，保守估計銷售金額可超過100億元。第一季將率先推售MONACO第1、2期，首季亦有機會推出西南九龍GRAND VICTORIA第1期，下半年料發售啟德區內另一項目。年中則可望推售茶果嶺KOKO HILLS，而山頂道77號洋房盤亦有機會上半年開盤，設有8座洋房，實用面積約6,200至8,000方呎。

●啟德新盤MONACO示範單位首度曝光！

新盤市況重新升溫。會德豐地產旗下啟德MONACO周四(7日)率先開放示範單位予傳媒預覽，當中參照2B座28樓B室打造的單位，日後將連同所展示裝修、間隔及設施出售，實用面積480方呎，廚房屬傳統獨立「梗廚」，大廳連接面積22方呎露台。

發展商指出，2B座全數B單位全屬兩房間隔，只有上述28樓單位屬於一房，設計師以電視櫃分隔客廳與毗鄰已改成衣帽間位置，令空間更分間。

至於根據2B座28樓C室搭建的一房戶，實用面積347方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房屬開放式。

●萬科香港部署年中推出何文田樓花項目

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，香港經濟表現正面，公司今年仍看好樓市，考慮年中推出集團負責銷售的何文田樓花項目，涉及約160個單位，預期於2023年第一季落成。而屯門上源及西營盤西邊街15 Western Street餘貨今年亦會繼續推售。

此外，同系負責銷售的長沙灣The Campton周四推出5號價單，涉及47個單位，實用面積272至761方呎，開放式至三房間隔，主要為高層單位，部分有海景，價單售價由612.2萬至1,622.2萬港元，市值逾4億元。發展商推出3種付款方法，扣除最多16%折扣，該批單位折實售價由514.3萬至1,362.7萬元，呎價17,737至21,119元，平均呎價19,511元。

她續稱，The Campton已近現樓形式推出，加上層數及景觀差異，新推出單位售價有調整。新價單單位即日起開始收票，部署月中正式發售。整項目去年開售至今累售288伙，佔全數單位逾60%，套現近24億元。

●MALIBU連錄兩伙終止買賣合約個案

新盤市場錄得2021年首兩宗交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，連錄兩伙終止買賣合約，其中1B座42樓D室，實用面積548方呎，原本於2018年3月以906.7萬元售出，而1A座48樓D單位，實用面積559方呎，原於同期以1,055.2萬元沽出。發展商已隨即更新價單，兩伙同樣調升價單售價約6.3%，並於1月10日起重新發售。

●PARK YOHO Napoli連錄兩宗交易告吹

●弦雅加推5伙下周一發售

●LP6連天台特色戶3280萬元售出

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，周四(7日)以招標形式售出第3座66樓B室，實用面積1,400方呎 ，連1,044方呎天台，成交價約3,280萬元 ，呎價23,429元。項目累售2,362伙，佔全盤約98.7%，套現約196.8億元。

該盤於上月取得滿意紙，隨即推出最後49伙現樓特色戶，短短1個月已售出19伙，現時尚餘30伙待售。

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