樓價UPDATES：西貢洋房累減662萬元獲承接

二手業主擴大減幅吸客，西貢御采．河堤一幢洋房，累減達662萬元，才以3,338萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山慧豪閣1座中層A室，實用面積636方呎，套三房間隔，以1,480萬元沽出，實用呎價23,270元，原業主於2009年4月以635萬元買入，持貨12年帳面獲利845萬元，單位升值133%。

●北角城市花園2座低層C室套三房單位，實用面積792方呎，成交價1,180萬元，實用呎價14,899元，原業主於2005年1月以350萬元購入，持貨16年帳面賺830萬元，或升值237%。

●筲箕灣形薈1B座中層D室，實用面積494方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以28,300元租入，實用呎租約57.3元，業主於2016年9月以964萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.52厘。

●西灣河藍灣半島7座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景，新買家為外區用家，斥780萬元獲承接，實用呎價約17,143元，原業主於2017年9月以約690萬元購入，是次轉手帳面獲利約90萬元，升值約13%。

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九龍區

●將軍澳清水灣半島8座低層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，望山景，吸引外區客入市上車，成交價710萬元，實用呎價約13,576元，原業主於2009年9月以約230萬元購得，是次轉手帳面獲利約480萬元，升值逾2倍。

●將軍澳峻瀅2期2座低層F室，實用面積約504方呎，兩房間隔，叫價760萬元放盤，經議價後減價32萬元或約4.2%，最終以728萬元沽出，實用呎價約14,444元，原業主於2015年6月以541.3萬元買入，持貨5年轉手帳面獲利約186.7萬元，單位升值約34%。

●將軍澳緻藍天2座右翼中層C室，實用面積757方呎，套三房間隔，另設儲物房，外望園景，議價後以1,000萬元成交，實用呎價13,210元，原業主於2015年4月以637萬元買入，持貨近6年，沽貨帳面獲利363萬元。

●紅磡海名軒1座中層B室，四房雙套間隔，連多用途套房間隔，望海景，實用面積約1,962方呎，以約75,000元放租約1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價約3,000元，以約72,000元成交，實用呎租約36.7元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●紅磡半島豪庭1月暫錄約2宗買賣，其中2座極高層H室，實用面積709方呎，套三房間隔，上月開價1,380萬元，現降價80萬元，以1,300萬元易手，實用呎價18,336元，原業主於2012年9月以862萬元買入，持貨8年多轉手帳面獲利438萬元，期內升值約51%。

●奧運站凱帆軒3座高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約440方呎，以約880萬元放盤約3個月，吸引外區首置客洽詢，雙方議價後減價約15萬元，以約865萬元成交，實用呎價約19,659元，新業主為首置客，睇樓3次後決定承接上車。

●長沙灣宇晴軒2座低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤約1個月，原業主叫價840萬元，經議價後減價60萬元或約7.1%，最後以780萬元沽出，實用呎價約17,687元，原業主於2006年2月以約248萬元購入，持貨至今近15年轉手帳面獲利約532萬元，物業升值約2.1倍。

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新界區

●西貢御采．河堤單號洋房，實用面積2,109方呎，套三房間隔，連工人房，叫價4,000萬元，減價662萬元，減幅逾16%，終以3,338萬元沽出，實用呎價15,827元，原業主於2010年2月購入上址，當時作價3,000萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利338萬元，單位期內升值11%。

●馬鞍山迎海17座高層B室，實用面積795方呎，三房兩廳間隔，享海景，原叫價1,600萬元，放盤5個月，減價180萬，減幅約11%，以1,420萬元沽售，實用呎價17,862元，原業主於2015年12月購入上址，當時作價1,316萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利104萬元，單位期內升值約8%。

●馬鞍山海典居5座中層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約855萬元放售，區內用家考慮不久即決定入市，議價後終以828萬元成交，實用呎價約17,845元，原業主2002年4月以162.9萬元購得，轉手帳面獲利665.1萬元。

●沙田帝堡城1座中層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，以810萬元易手，實用呎價14,808元，原業主則於2010年以362萬元購入，持貨11年帳面獲利約448萬元離場，單位升值約124%。

●沙田河畔花園1月暫錄約3宗買賣，包括B座高層3室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以468萬元易手，實用呎價19,339元，原業主於2017年5月以395萬元入市，持貨4年沽出帳面獲利約73萬元離場，單位升值約18.5%。

●大埔居屋新興花園1座中層A室，實用面積591方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約720萬元，議價後以665萬元易手，實用呎價11,252元，新買家為用家，見單位少有放盤，即購入單位作自住之用。

●大埔公屋富善邨善群樓高層26室，實用面積586方呎，三房間隔，未補價第二市場開價395萬元，放盤兩個月，「象徵式」減價6萬元，減幅1.5%，獲用家以389萬元綠表價承接，實用呎價6,638元，原業主於2015年2月購入上址，當時作價46萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利343萬元，單位期內升值近7.5倍。

●粉嶺花都廣場1月錄4宗買賣，屋苑10座低層B室，實用面積526方呎，三房間隔，議價後以639.8萬元獲承接，實用呎價12,163元，原業主於1996年以237萬元購入，持貨約25年，是次沽出單位獲利約402.8萬元。

●元朗新元朗中心單日連錄兩宗買賣，包括1座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價20萬元，即獲上車客以660萬元入市，實用呎價14,163元，本月該屋苑短短一星期已錄得3宗買賣，成交步伐明顯加快，平均實用呎價13,170元。

●元朗尚悅12座中高層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，近日以588萬元沽出，實用呎價約13,364元，該盤1月暫錄約2宗二手買賣，現時約有260個二手盤源，入場費由495萬元起。

●元朗朗屏8號2座低層H室，實用面積約481方呎，兩房間隔，日前零議價706萬元成交，實用呎價約14,678元，原業主於2016年4月以554.2萬元購入，持貨4年帳面獲利約151.8萬元，物業升值約27%。

●屯門瓏門6座高層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，首置人士於區內物色優質單位逾一個月，數度因業主反價而錯失入市機會，是次火速決定承接，原業主早前叫價約850萬元放盤，雙方議價後終以820萬元成交，實用呎價約16,907元。

●青衣區1月暫時錄10宗二手買賣，其中房協綠悠雅苑2座高層H室，實用面積535方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價720萬元放盤，終於綠表市場以705萬元沽出，實用呎價13,178元，新買家為上車客，一睇即中，立即承接。

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