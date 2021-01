新世界鄭志剛形容Victoria Dockside是集團里程碑

他又感謝祖父鄭裕彤為新世界集團種下種子,又以「最重要的導師」形容其父親,建立了新世界中心,這是香港第一家在亞洲設有酒店、辦公室、服務式公寓和零售的綜合大樓,認為這不僅是一個地標,而是為香港帶來創新及文化,並與城市共同繁榮,也標誌着香港黃金時代的開始,亦為其打下良好的基礎。

鄭氏續指,基於這根基,將工作擴展到下一代,特別是集體創造力,以及社會創新。十年前,他與其團隊有幸與來自世界各地的創作人士,振興這種文化瑰寶,並融入現時的Victoria Dockside、K11 MUSEA、K11 ARTUS、K11 Atelier及瑰麗酒店(Rosewood Hotels)。

鄭志剛相信,Victoria Dockside象徵着新世界的新時代。而在創造共享價值的願景的驅動下,正在與下一代一起構建新的生態系統。目標是利用企業的力量回饋社會,企業的成功與社會進步和人民福祉密不可分,並認為這在目前充滿挑戰的環境下尤其重要,亦讓其反思甚麼是重要,以及有能力時做些甚麼,認為應為社會「承擔更多、投入更多和貢獻更多」(take up more,commit more and contribute more)。

