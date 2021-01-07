慧安園樓王劈107萬沽　天鑽首宗二手啃辣稅料損手

二手樓劈百萬元出貨個案有上升的趨勢。將軍澳慧安園套三房樓王，累減107萬元，終以743萬元獲承接，低市價約7%。

世紀21將軍澳魏仕良稱，上址為2座高層B室，實用面積約578方呎，單邊遠望飛鵝山景，去年9月以850萬元放盤，原業主因睇淡後市，減價逾12%以低價沽貨，即獲同區客承接，呎價約12,855元。同類型單位做價普遍逾800萬元。

港島樓都劈價吸客，利嘉閣林敏指，西灣河鯉景灣安屏閣中層C室，實用面積約629方呎，原則套三房戶，改為兩房一廁，於上月放盤，減價100萬元，以1,080萬元售出，呎價約17,170元。

業主移民啃辣招稅出貨。美聯楊浩然表示，大埔天鑽錄首宗二手轉讓，單位為1座低層三房戶，實用面積583方呎，開價960萬元放盤。單位原業主因移民，遂減價至850萬元獲承接，呎價約14,580元，持貨一年多帳賺約26萬元，但支付10%額外印花稅後料需損手。

迷你盤樓價跌勢明顯，資料顯示，大埔嵐山7座中層開放式單位，去年中曾售350萬元，其後交易取消，上月再以300萬元登記售出，期間跌價14.3%，同類單位最高曾售逾400萬元。另尖沙咀AVA 62中層戶售520萬元，約5年帳面僅賺約4萬元。

此外，本月市場暫連錄至少6宗另類單位成交。消息稱，沙田第一城21座高層三房單位，同層曾發生事故，剛以638萬元低市價沽，呎價14,146元。荃灣綠楊新邨P座中層三房戶同類單位，近日以800萬元售，做價同樣低於市價。

新冠肺炎疫情重創經濟及零售市道，拖累去年本港工商舖物業成交破底，有代理報告指，連同逾億元公司轉讓成交在內，2020年同類物業僅錄3,830宗買賣，按年再挫18%，並創1996年有紀錄以來新低。而去年以核心區街舖售價跌幅達26.1%最大。

美聯工商舖表示，去年工商舖交易金額僅807.5億元，較2019年挫逾21%，當中所有類別物業的租售價全面報跌。除舖位價格跌幅最顯著外，中環區甲級商廈售價亦挫達22.3%，整體指標甲廈及乙廈亦分別跌約11.1%與17.8%。而工業大廈租售價跌幅較為輕微，分別按年低4.3%與1.9%。

該行行政總裁黃漢成稱，2021年工商舖表現有望好轉，原因是疫情、中美貿易角力及香港社會衝突因素已經有所減退，相信市場最壞時刻已過。他又指，今年將有多個工商舖新盤推出市場，整體成交量可望反彈，料全年有約5,050宗，按年增約30%，當中以商舖及寫字樓反彈幅度較大，預期今年中資買家的比率亦有所增加，外資會減少。

至於今年各類物業租售價，亦以舖位升幅最理想，該行料核心區商舖樓價及租金同樣會漲約10至15%。而核心區商廈售價則會上升約5%，而非核心區同類物業則因供應較多，預期會下跌約5%。工廈租金及價格料同升5%以內。

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