【夜市UPDATES】美股三大指數破頂　港股夜期低水100點

美股道指升勢擴大至逾200點，目前報31,046點；標指報3,797點，升1.31%；科技股由日前的「被拋棄」變成「追落後」，納指報13,004點，升263點或2.07%，再創新高至13,010點。

港股期指夜市則受壓，目前報27,448點，跌95點，低水101點。

摩根大通股價上漲3.2%，領漲道指，此前該銀行被美國銀行的分析師評級提高為「買入」。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示，為甚麼市場不關心華盛頓發生的事麼？他指這令人尷尬但並不神秘，因為它與經濟，收入和利率的方向無關，就這麼簡單。

【22:30】美國新一屆政府及國會即將塵埃落定，美股道指周三(7日)曾勁漲631點，並首次升穿31,000點，收市仍升431點。美股周四(8日)早段繼續做好，道指升162點，報30,991點，標指升33點，至3,781點，以科技股為主的納指漲164點，至12,904點。

QMA首席市場策略員Ed Keon稱，市場開始認為能夠與拜登政府和民主黨控制的國會共存，並相信加稅的負面影響會被基建開支增加，以及華府加大力度抗疫所抵銷。他又指，投資者焦點放在拜登政府順利過渡，對國會暴動事件反應不大。

不過，花旗認為目前美股「昂貴」，投資者應把美股的組合配置降至「中性」，並調高新興市場股票的評級至「增持」，亦看好英國和澳洲股市。

市場日前吸納對經濟敏感的股份，拋售可能面臨加稅和監管風險增加的大型科技股。亞馬遜周三逆市挫2.49%，周四早段報3,175.4美元，升1.18%，Facebook亦回升1.45%至267.13美元。

其他個股消息方面，晶片公司英偉達(Nvidia)斥資400億美元向日本軟銀收購旗下英國晶片設計商ARM的交易，遭英國競爭當局進行調查。英偉達股價周三重挫5.9%，周四早段報518.2美元，回升2.7%。

倉庫式特賣場Costco公布12月份銷售額按年升12.3%至191.4億美元，期內同店銷售升10.7%，好過預期的10.1%增幅。Costco股價早段報369.08美元，跌0.25%。

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