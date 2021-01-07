越秀地產去年銷售額957億人幣 按年升約33%
2021年01月07日 22:39
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越秀地產(00123)公布，2020年12月，公司實現合同銷售金額約為113.47億元人民幣，按年下降約4%，實現合同銷售面積約為44.19萬平方米，按年下降約36%。
2020年1月至12月，公司累計合同銷售金額約957.63億元人民幣，按年上升約33%，累計合同銷售面積約379.31萬平方米，按年上升約9%。累計合同銷售金額約佔2020年合同銷售目標802億元人民幣的119%。
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