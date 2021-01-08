貝索斯自2017年來首次失落全球首富寶座

外媒報道，太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克的身家在周四(7日)漲至超過1,850億美元，超越了網購平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯，成為全球首富，為自2017年以來，貝索斯首次失落全球首富的寶座。

在去年7月和11月，馬斯克的身家分別超越了「股神」巴菲特和微軟創辦人蓋茨，後者的身家為1,320億美元。另外，貝索斯的個人財富為約1,840億美元，但由於美國政府正醞釀加強對科技巨擘的監管，令Amazon股價處於整固。

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