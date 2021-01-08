東方日報B2：特朗普欲拉阿里騰訊陪葬　傳研納入投資黑名單

阿里和騰訊恐成華府新一輪的打壓目標。

外媒引述消息人士稱，近期美國國務院和國防部官員就擴大「黑名單」範圍進行討論，並評估禁止美國投資阿里和騰訊將對資本市場產生的影響，而該計劃仍在商議中，最後可能不會實行。

作為內地市值最高的兩家龍頭企業，騰訊及阿里合計總市值超過1.3萬億美元，亦是美國熱門的中概股之一，諸多美國互惠基金與投資者都持有相關股份，MSCI明晟與富時羅素旗下指數亦有涵蓋。截至去年底，阿里和騰訊在MSCI明晟新興市場指數的合計權重高達11%，在富時新興市場指數中更達12%。

上述僅是特朗普近日動作頻頻的其中一步，自從他去年11月敗選後，對中企連番狙擊，日前亦已簽署行政命令，禁止使用支付寶及微信支付在內的8款中國應用程式交易。有分析指，若直接對阿里及騰訊實施投資禁令，意味特朗普在離任前，將制華政策推上極致。

事實上，美國國務院早於去年8月表示，美國需要應對由阿里、騰訊和百度營運的雲端系統所帶來的威脅。美國部門亦擔憂，隨着阿里及旗下螞蟻集團在中國面臨更嚴格審查，或進一步受制於中國政府。

券商大和指出，未來拜登政府領導下，雖然中美關係可能會從「對立」轉為「競爭」，但特朗普已將重心轉向對中企直接制裁及限制中國獲得全球資金的金融戰，即使拜登上場，扭轉局面的空間也有限。

資深股評人陳炳強預計，特朗普在離任前或會採取更多破壞措施，料新政府接任後，對企業的制裁仍維持一段時間，有關股份將持續在低位反覆上落，加上內地嚴厲執行反壟斷，科技巨企現階段不宜大手撈貨。

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