內媒：地方政府「民貸官用」融資 企業「被貸款」30億人幣

內地媒體報道，中國江蘇沭陽縣唯一具有一級資格的建築公司三善建設有限公司，由於在2012年被沭陽縣財政局提出以「民貸官用」的方式進行融資，因此捲入一宗涉及2,000萬元人民幣(下同)的「被貸款」事件。

報道引述三善公司負責人稱，該公司原以為是在按照縣財政局要求幫政府融資，也未曾使用該筆貸款的資金。然而，在2014年，該公司被縣財政局的擔保公司起訴，要求償還該筆貸款。其後三善公司敗訴後，堅持自己自己不是資金使用方，未履行判決，導致該公司元氣大傷。至今6年來，該公司背負上6,200萬元的債務，被迫停業。

報道指，在2009年，沭陽縣以地方發展為由，推行的「民借官用」融資模式，並物色與縣財政關聯比較密切的民營企業為融資平台，並提供擔保或存單抵押，假藉該些企業之名向銀行貸款。3年間，有20多家企業共同融資約達30億元，當中一些原本正常經營的企業由於資金鏈斷裂而面臨破產。

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