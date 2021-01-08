大摩：聯儲局恐已開始思考如何縮減量寬政策

外媒報道，摩根士丹利首席經濟學家Ellen Zentener表示，美國聯儲局周三(6日)公布去年12月的貨幣政策會議紀要中，出現了「Taper(縮減)」這一字，為該局主席鮑威爾上任以來首次，這意味到該局已經開始設想如何逐漸縮減量化寬鬆政策(QE)。

在2013年至2014年，市場一度因為「縮減恐慌」而引發大幅波動。由於投資者預期聯儲局會緊縮QE，資金大量由新興市場撤出，返回美國，造成眾多新興市場國家劇烈動盪，貨幣重貶，並擔憂聯儲局何時減縮QE規模。

Zentener指出，根據該會議紀要，聯儲局官員對經濟增長與通脹的中期前景，持有更為樂觀的看法，相信雖然官員們認為現時的貨幣政府合宜，但已經開始設想何時以及如何開始逐漸減少資產購買的規模。

Zentener預期，刺激性的財政行動和疫苗分配，將推動今年第4季美國GDP增長6%，遠高於市場普遍預期。他估計，聯儲局可能從下半年開始考量相關討論，在12月的會議上宣布逐漸減少購債，並於 2022年1月展開行動。

事實上，之前一次聯儲局嘗試在不引發市場崩潰的情況下逐漸退場，但結果在2013年造成災難，債券孳息率在幾周內回落150個基點。目前，該局的資產負債表已經擴大近3倍，意味到聯儲局如何有序退出顯然將是非常艱難的任務。

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