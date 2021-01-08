聯儲官員：料美國2024年才開始加息

外媒報道，美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，預期聯儲局將會在2024年才開始加息，並認為美國經濟活動可能會因為新冠肺炎疫情反彈而放慢，但相信今年經濟增長仍可達4%，至於明年底失業率料跌至5%。

另外，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，預期美國明年經濟增長介乎4.5%至5%。他又認為，聯儲局不應當干預美債孳息率上漲，預計美債息將會繼續上揚，主要由於經濟前景得到改善。

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