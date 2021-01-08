美股收市：新屆政府塵埃落定　3大指數齊創新高

美國新一屆政府及國會即將塵埃落定，美股3大指數周四(7日)創收市新高，道指收報31,041點，升211點或0.69%；標指收報3,803點，升55點或1.48%；納指收報13,067點，升326點或2.56%。

QMA首席市場策略員Ed Keon稱，市場開始認為能夠與拜登政府和民主黨控制的國會共存，並相信加稅的負面影響會被基建開支增加，以及華府加大力度抗疫所抵銷。他又指，投資者焦點放在拜登政府順利過渡，對國會暴動事件反應不大。

不過，花旗認為目前美股「昂貴」，投資者應把美股的組合配置降至「中性」，並調高新興市場股票的評級至「增持」，亦看好英國和澳洲股市。

雖然美國大型科技股可能面臨加稅和監管風險增加，但仍獲資金追捧。蘋果公司收報130.92美元，升3.41%；Facebook和Netflix分別收漲2.06%和1.68%。

其他個股消息方面，晶片公司英偉達(Nvidia)斥資400億美元向日本軟銀收購旗下英國晶片設計商ARM的交易，遭英國競爭當局進行調查。英偉達股價周三重挫5.9%，周四全日回升5.78%，收報533.76美元。

倉庫式特賣場Costco公布12月份銷售額按年升12.3%至191.4億美元，期內同店銷售升10.7%，好過預期的10.1%增幅。Costco股價全日跌0.57%，收報367.92美元。

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