基金投資　輕鬆跑贏定期存款

新年伊始，又是訂立目標的最佳時機！假設有10萬至50萬元的資金作投資，要在未來12個月跑贏銀行定期存款的利率，投放於基金往往是不錯的選擇。除了因為回報明顯較定存高之外，亦有基金經理幫忙管理，不用每天費神「睇實個市」。

現時10萬至50萬元一年定存利率，牌價往往低於1厘，甚至0.5厘，部分新加入競爭的網上銀行或可達1.6厘。不過致富財富管理部總經理張德明認為，就算定存有高達兩厘的回報，仍明顯低於具有投資評級的債券基金的3至4厘回報，部分高息債券基金回報更可達6至9厘。

既然基金回報顯著跑贏定存，投資者應如何為選擇一個合適的基金作為投資呢？張氏認為，今年有三大主題可以作為切入點，分別是經濟復甦、低息環境持續及中美關係變化。

首先，新冠肺炎疫苗陸續大量生產，假設這些疫苗具有高效力，把疫情遏制下來，那社區便可解封，實體經濟可以回復動力，使去年表現落後舊經濟股，例如傳統消費、汽車、能源、食品、金融、航運等將發力從後趕上。

第二，去年12月聯儲局議息會議後的聲明中，預期現時接近零息的水平，至少會維持至2023年；低利率環境將迫使資金尋找投資的出路。

第三，中美角力，預計就算到本月底拜登上場任總統後，都會有一段時間情況都不會有太大的變化。可是中美角力，卻衍生出兩國科技競賽，例如大量的政府資助投入5G、晶片等相關板塊。

而中國為了減少倚賴出口到美國，與東亞國家簽訂《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），近日又完成了《中歐全面投資協定》（中歐CAI）。可預視這些協定吸引外商到內地投資，亦有利中國繼續改革開放。事實上，去年中國是少數在疫情之下，經濟仍有正增長的地區；而IMF去年10月亦估計中國今年經濟增長可達8.2%。故選擇基金時，投資者可多留意中國或亞洲地區的基金。

若然投資者想自行「做功課」找出心儀的基金，他建議可善用致富網站上的「上月熱賣基金」和「本月精選基金」等資訊，前者反映前一段時期內較多客戶的基金選擇，後者則由該行研究團隊綜合市場資訊而作出的分析，兩者均可節省大家揀選基金的時間，減少錯失投資良機。客戶現時亦可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。