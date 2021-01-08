波音公司同意就737 MAX調查向美支付25億美元罰款

飛機生產商波音公司周四(7日)表示，同意向美國司法部支付25億美元的罰款，以就長達兩年的刑事指控達成和解。

波音公司股價在周四盤後交易時段跌0.69%，報211.25美元。該公司股價今年以來累升約4%，但在過去一年已經累跌逾3成，主要由於新冠肺炎疫情打擊了航空業務。

在2018年10月至2019年3月，波音的737 MAX客機在5個月內兩度失事，合共造成346人喪生。根據美國司法部調查，檢察官認為波音公司「故意並且蓄意地」暗中妨礙美國聯邦航空局(FAA)評估飛機安全性的能力，從而向外界隱瞞飛機所載軟件的相關訊息。

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