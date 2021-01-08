網上證券商SoFi將通過SPAC在美國上市

網上證券商SoFi表示，將通過與特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)進行併購，從而在美國公開上市，預期公司估值約86.5億美元(約674.7億港元)。

SoFi將與風險創投基金(VC)投資者Chamath Palihapitiya所支持的SPAC， Social Capital Hedosophia Corp V進行併購而上市。SoFi在過去的私人融資中最後的估值為57億美元，其投資者包括微銀集團、PayPal Holdings聯合創始人泰爾(Peter Thiel)等。

SPAC公司只是一個空殼，並沒有實質的營運資產，一般會用IPO(首次公開招股)所得資金收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市。

曾任早期Facebook執行董事的知名投資者Palihapitiya過去已經通過SPAC公司為多間著名初創公司進行上市，包括太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)、網上地產公司Opendoor等。

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