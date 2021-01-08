美高梅中國無計劃重組 股價曾挫逾6%
2021年01月08日 06:54
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（Getty Images圖片）
美高梅中國(02282)今(8日)公布，董事會得悉機構投資者兼公司股東Snow Lake Capital已於2021年1月6日向公司控股股東美高梅國際酒店集團發出公開函件，就該公司之股權架構及未來發展提出建議。
董事會確認，截至該公告日期，公司並無計劃進行重組。董事會將繼續與公司股東溝通，並會以符合其股東及持份者最佳利益經營公司業務，以提升股東價值及改善公司表現。
美高梅中國股價即市曾挫6.6%，低見12.26港元。
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