【宏觀分析】麥嘉嘉：經濟重啟有利股市　揀買科技醫療企業

新冠肺炎疫苗陸續上市，繼美國及英國批准輝瑞(Pfizer)與德國公司BioNTech合作的疫苗後，美國生物科技公司莫德納(Moderna)亦緊接成為美國批准的第二款新冠肺炎疫苗。在疫情現曙光的前提下，我們對於2021年的經濟前景亦轉趨明朗。各國政府推出扶持政策，加上疫情有望受控，壓抑的需求預料逐步釋放，經濟重啟步伐可望加快。根據國際貨幣基金組織(IMF)預測，2021年全球經濟增長達5.2%，發達國家及發展中地區經濟增長預測則分別為3.9%及6%。其中，預計2021年中國經濟增長將反彈至8.2%，表現領先其他主要經濟體。我們預料市場對經濟重啟的預期將反映在資產價格上。

美國及歐洲方面，由於短期內仍面臨多項挑戰，包括確診病例高踞不下、英國脫歐過渡期結束及出現變種病毒等，經濟重啟不確定因素籠罩。雖然歐美地區疫情風險較明顯，但政府持續的扶持政策可減少經濟陷入衰退的風險。短期市場波動在所難免，但在中長期的戰略配置方面，我們仍然對股票持樂觀的看法。操作上需嚴格按行業及個別公司選股，其中我們看好科技及醫療保健行業。另外，為達致均衡投資組合配置，我們建議加入可能受惠於經濟重啟的資產類別，同時亦增持亞洲定息資產，原因為亞洲地區防控疫情表現較優。

貨幣政策方面，預料環球央行將持續推行寬鬆的貨幣政策，並容忍較高的通脹水準，以使得經濟恢復活力。因此，本輪復甦周期的加息或將較以往正常周期來的更晚，即當通脹回升至較高水準時，央行傾向於以更長的觀測時間來判斷經濟是否達到需要加息的狀況。同時，各大央行(除中國外)，將繼續維持寬鬆的貨幣政策，將壓低債券的名義收益率，使得非通脹保護的傳統債券收益可能不佳。我們建議投資者重視未來可能到來通脹升溫風險，並積極部署通脹掛鈎債券以更好的保護資產價值。另一方面，在低息環境持續下，投資者可利用美元低息優勢，借入美元以投資具收益及穩健的資產，透過槓桿倍大回報。投資者可考慮具質素的離岸美元債券及提供穩定收益的基金產品。

我們認為另一個值得關注的投資主題為可持續發展投資。自新冠肺炎疫情爆發至今，以往被忽略的環境、社會及管治因素(ESG)逐漸獲得投資市場的關注。極端天氣變化及糧食危機等議題或更受到廣泛重視。在資產配置上，可持續發展能源具結構性增長潛力，投資者應加入與這一主題有關的資產，以達致長遠資產增值目標，可選投資範圍包括使用低碳排放能源的公司、環保基礎建設及資源以及生產環保能源等。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉 (作者為註冊持牌人士)

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