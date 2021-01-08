翰森製藥擬發行6億美元零息可換股債券
2021年01月08日 07:16
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翰森製藥(03692)建議，發行6億美元於2026年到期的零息可換股債券。
每股股份的初始換股價60港元，較周四(7日)收市價41.65港元溢價約44.06%；假設債券按每股股份的初始換股價悉數轉換，且公司概無進一步發行股份，債券將可轉換成7,752.9萬股股份，佔經債券悉數轉換時發行換股股份擴大後的公司已發行股本約1.29%。
經扣除佣金及其他相關費用後，預計債券所得款項淨額約5.95億美元，按照初始換股價計算，每股換股股份的發行價格淨額約59.57港元。
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