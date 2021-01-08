中國宏橋發行3億美元可換股債券
2021年01月08日 07:17
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中國宏橋(01378)建議發行本金額為3億美元可換股債券，於2026年到期，年利率5.25厘。
初步換股價為8.91港元，較周四(7日)收市價每股7.75港元溢價約14.97%，假設可換股債券按每股初步換股價8.91港元及按固定匯率獲悉數兌換，可換股債券將兌換為約2.61億股換股股份，相當於經擴大的已發行股本約2.86%。
可換股債券發行的所得款項淨額估計約為2.94億美元，擬用作為若干現有債項再融資、資本開支及一般公司用途。
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