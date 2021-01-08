中國宏橋發行3億美元可換股債券

初步換股價為8.91港元，較周四(7日)收市價每股7.75港元溢價約14.97%，假設可換股債券按每股初步換股價8.91港元及按固定匯率獲悉數兌換，可換股債券將兌換為約2.61億股換股股份，相當於經擴大的已發行股本約2.86%。

可換股債券發行的所得款項淨額估計約為2.94億美元，擬用作為若干現有債項再融資、資本開支及一般公司用途。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020