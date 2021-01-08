上市覆核委員會維持暫停買賣決定 匯銀：正與法律顧問等討論
2021年01月08日 07:24
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匯銀控股(01178)公布，上市覆核委員會認為公司目前的業務水平不足以繼續其股份上市，維持暫停公司股份買賣之上市委員會決定的決定，並表明公司須於18個月補救期(自2020年10月5日起，直至2022年4月4日止)內證明公司符合規定、並恢復股份交易。
董事會仍審閱上市覆核委員會決定，正與公司法律顧問及財務顧問進行討論，並將積極準備有關方案以重新遵守相關上市規則規定。
該股已自2020年10月5日起停牌，將繼續停牌直至另行通知為止。
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