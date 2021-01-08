道指漲211點破頂　油價揚升

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至89.785；港匯反覆處7.7532；離岸人民幣(CNH)高見6.4683；美元兌日圓報103.8；歐元企1.2268；英鎊見1.3569。金價漲至1,916.15美元。布油挑戰55美元；紐油上試51美元。

●花旗認為目前美股「昂貴」，投資者應把美股的組合配置降至「中性」，並調高新興市場股票的評級至「增持」，亦看好英國和澳洲股市。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)預期，聯儲局將會在2024年才開始加息，並認為美國經濟活動可能會因為新冠肺炎疫情反彈而放慢，但相信今年經濟增長仍可達4%，而估計2022年底失業率將跌至5%。

●網上證券商SoFi表示，將通過與特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)進行併購，從而在美國公開上市，預期公司估值約86.5億美元(約674.7億港元)。

●飛機生產商波音公司周四(7日)表示，同意向美國司法部支付25億美元的罰款，以就長達2年的刑事指控達成和解。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報27,541點，跌7點。

●即月恒生指數夜期收報27,538點，跌5點，低水11點，成交18,881張。

●紐約2月期油收報每桶50.83美元，升20美仙或0.39%；布蘭特3月期油收報每桶54.38美元，升8美仙或0.15%。

●紐約2月期金收報每安士1,913.6美元，升5美元或0.3%。

●虛擬貨幣「龍頭」比特幣(Bitcoin)繼續炒高，據CryptoCompare資料，於周五(8日)凌晨一度突破4萬美元，高見40,348美元再創新高。

●英國富時100指數收報6,856點，升15點或0.22%；法國CAC指數收報5,669點，升39點或0.7%；德國DAX指數收報13,968點，升76點或0.55%。

●外媒報道，太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克的身家在周四(7日)漲至超過1,850億美元，超越了網購平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯，成為全球首富，為自2017年以來，貝索斯首次失落全球首富的寶座。

●滙豐調整基層員工花紅上限，傳削約22%。

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